جعجع: وضع لبنان في فوهة المدفع لن يفيد القضية الفلسطينية بل سيجر علينا الدمار الشامل

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ "امتداد الحرب الحاصلة اليوم في غزة إلى لبنان ممكن، إلا أننا يجب ألا نضيع الوقت في محاولة معرفة ما إذا كانت ستتمدد أم لا، وإنما علينا البحث في الوسيلة التي تبعد الخطر عن لبنان، وهي معلومة من الجميع: التطبيق الفعلي للقرار 1701 الذي اقر في الحكومة اللبنانية بالإجماع في وجود القوى السياسية كافة، بالإضافة إلى أنه يحظى بإجماع دولي وصادر عن مجلس الأمن كما أن "حزب الله" وافق عليه، وعاد وورد الإلتزام بتنفيذه في جميع البيانات الوزارية منذ العام 2006 حتى اليوم".

ولفت إلى أنّه "حبذا لو يكف المسؤولون عن الضحك على أنفسهم وعلى جماعتهم وعلى الشعب اللبناني، في خضم هذا الواقع المرير الذي نعيشه".

كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لمنسقية منطقة بيروت في حزب "القوات اللبنانية"، الذي أقامته في المقر العام للحزب في معراب.

وأشار إلى أنّه "لا يمكننا القول إن القرار 1701 مطبق، بناء على الأوضاع التي نشهدها في الجنوب، وبدل التذرع بالخروقات الإسرائيلية، فلنحصن وضعيتنا، وليكن الوجود المسلح في الجنوب مقتصرا على الجيش اللبناني والقوات الدولية، لمنع اسرائيل من الإستمرار في خروقاتها لأنه عندها ستكون أمام مواجهة الجيش اللبناني و10 آلاف جندي أجنبي متواجدين على الأرض. ومن مهام وواجب الحكومة ومجلس النواب فرض تطبيق هذا القرار، ولكن للأسف، أحد لا يملك الجرأة لإتخاذ أي قرار في مواجهة الخطر بالشكل الملائم، وجل ما يقومون به هو الإدلاء بالتصريحات والكلام لمجرد الكلام".

واعتبر جعجع أنّه "يجب انسحاب جميع المسلحين غير المعنيين بالقرار 1701 من الجنوب، وفي حال هاجمت اسرائيل الجيش، عندها سيصطف جميع اللبنانيين خلفه وتقوم قوات "حزب الله" المتواجدة في الخطوط الخلفية بمساندته. إذا، من غير الضروري أن تنتشر قوات "حزب الله" في الجنوب، حيث تواجد الجيش. من هنا، فإن سبب وجود "حزب الله" في الجنوب ليس للدفاع عن لبنان وإنما لأسباب لا علاقة لها به، وإلا لترك من هو المولج الدفاع عن لبنان بالقيام بواجباته، أي الدولة اللبنانية بكل علاقاتها، مع الإجماع اللبناني والعربي والدولي حولها، وفي هذا الصدد، رأينا العديد من المسؤولين الدوليين الذين أتوا إلى لبنان وأجروا محادثات مع نظرائهم اللبنانيين بغض النظر عن مدى خنفشارية المسؤولين الحاليين".

وذكر أنّ "وضع لبنان في فوهة المدفع لن يفيد القضية الفلسطينية بل سيجر علينا الدمار الشامل".