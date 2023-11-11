نتانياهو: مستعدون للجبهة الشمالية وحذرت حزب الله سابقًا من الدخول في الحرب

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الامسداد للجبهة الشمالية، حيث أشار إلى "أنني وحذرت حزب الله سابقًا من الدخول في الحرب".

ولفت، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "الجيش سيواصل العمل للسيطرة على القطاع لضمان عدم وجود تهديد من غزة"، معتبرًا أنّ "حماس هي جزء لا يتجزأ من المحور الذي تقوده إيران".

وأشار نتانياهو، إلى أنّه "لن يكون هناك وقف إطلاق للنار في غزة دون إعادة الأسرى".