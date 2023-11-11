أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "المقاومة مستقلة بالقرار والعمل ولا تتلقى الأوامر من إيران"، مشددًا على أنّ "إجراءات حزب الله جنوبي لبنان مبنية على الحكمة والعقلانية والردع لمنع العدوان".
ويأتي هذا اللقاء على هامش القمة الإسلامية العربية المشتركة الاستثنائية في العاصمة السعودية الرياض، حول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزّة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسي التقى ميقاتي: المقاومة لا تتقلى الأوامر من إيران وإجراءات حزب الله مبنية على الحكمة والردع لمنع العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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