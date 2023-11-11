غالانت: مقاتلو "حماس" تحت ضغط كبير و"حزب الله" يلعب بالنار وقواتنا مستعدة لكل مهمة

ادّعى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنّ "حزب الله يلعب بالنار وقواتنا على الأرض مستعدة لكل مهمة"، وذلك في مؤتمر صحفي في تل أبيب.
ولفت إلى أنّ "هدفنا الأسمى هو الانتصار في الحرب وإعادة الأسرى"، زاعمًا أنّ "مقاتلي حماس تحت ضغط كبير يسمعون هدير الدبابات ويعرفون أن جنودنا سيصلون إليهم".
ويأتي ذلك في وقت تستمر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، إضافة إلى اعتداءاتها اليوم على الأراضي اللبنانية.
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