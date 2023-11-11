وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حزب الله: ما فعلناه في غزة يمكن أن نفعله في بيروت

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، السبت، أن حزب الله يقترب من "ارتكاب خطأ كبير"، مهددا بأن ذلك سيؤدي إلى تحويل بيروت إلى غزة ثانية.

جاء ذلك في تصريحات له خلال جولة على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، حيث التقى عناصر الفرقة 91.

ووفقا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلامية إسرائيلية، قال جالانت: "أنا أقول من هنا لمواطني لبنان، أنا أرى مواطني غزة يسيرون وهم يحملون الرايات البيضاء ويسيرون على طول الشاطئ جنوبا. حزب الله يجر لبنان الى حرب قد تندلع، وهو يرتكب الأخطاء واذا ارتكب هذه الأخطاء هنا فمن سيدفع الثمن أولا هم مواطنو لبنان، وما نقوم به في غزة نعرف كيف نكرره في بيروت"

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "طيارونا يجلسون داخل قمرات الطائرات المستعدة للتوجه للشمال ، لدينا كل ما يلزم لنفعل نفس ما نقوم به في الجنوب. سلاح الطيران قوته هائلة، ونحن لم نستخدم عشرة في المائة من تلك القوة في غزة".

وصباح السبت، شهدت الجبهة الشمالية تطورا غير مسبوقا، تمثل في قصف إسرائيل هدف في منطقة الزهراني على بعد 40 كيلومترا من الحدود، وهذه أول مرة تصل الغارات الإسرائيلية إلى هذا الحد.

وقبل ذلك، كانت الغارات والقصف الإسرائيليين ينحصران في المناطق الحدودية التي يطلق منها حزب الله صواريخ على القواعد والمستوطنات المتاخمة للحدود وبحجم نيران محدود.