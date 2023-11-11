شكرا لقرائتكم خبر عن لتحديد رفات قتلاها.. إسرائيل تلجأ إلى علماء الآثار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نير عوز - أ ف ب

حتى الشهر الماضي، كان موشيه عجمي يعمل على بقايا بشرية يعود تاريخها إلى قرون أو آلاف السنين، لكن الأثري الإسرائيلي بات يتولى مهمة صعبة هي إيجاد وفحص رفات أشخاص قتلوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال عجمي، نائب مدير هيئة الآثار الإسرائيلية،: «يعمل عالم الآثار عادة في الخلاء، في الهواء الطلق، نقوم بالتنقيب عن الآثار». ولكن هذه المهمة تختلف عن أي شيء خبره طوال حياته المهنية، إذ يجوب مع فريقه المنازل المحترقة في الكيبوتسات، لا سيما في نير عوز قرب قطاع غزة، حيث قضى نحو 30 شخصاً، واحتُجز 70 آخرون رهائن.

وقُتل نحو 1200 شخص، في الهجوم الذي شنته «حماس» على جنوبي إسرائيل، وخفضت السلطات الإسرائيلية حصيلة الضحايا إلى 1200 قتيل، الجمعة، بعدما تحدثت في البداية عن 1400، وأوردت وسائل إعلام أن ذلك جاء بعدما تبيّن أن العديد من الجثث تعود إلى مقاتلين من «حماس».

بعد الهجوم، سرعان ما بدأت الشرطة ومنظمة «زاكا» المتخصصة في جمع الرفات البشري عملية تحديد الهوية المعقدة للغاية، وقامتا بتمشيط الكيبوتسات المدمرة.

وبعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب، لا يزال نحو 21 شخصاً في عداد المفقودين، إذ لم يتم التأكد من وفاتهم، ولا من وجودهم بين نحو 240 رهينة لدى «حماس» في غزة.

- رماد

ويقول عجمي: «اعتقد أحد الأشخاص في الجيش أن من المفيد دعوة سلطة الآثار الإسرائيلية التي تتمثل خبرتها في العثور على الرفات البشري والهياكل العظمية، بما فيها المحترقة».

ويفحص خبير الآثار حالياً مع فريقه الأرض والرماد في الكيبوتسات، وعثروا على رفات 60 شخصاً تم التعرف على عشرة منهم ودفنهم. وأوضح: «إنها مهمة مختلفة، محاولة العثور على الهياكل العظمية للأشخاص المفقودين في هذا الجحيم، خاصة مع الانفجارات والتفجيرات من حولنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع»، مضيفاً: «لكننا لم نتوقف للحظة».

- «شرف عظيم»

وتشبه منهجية العمل إلى حد كبير أسلوب التنقيب الأثري الكلاسيكي. ويوضح عجمي أن خبرة علماء الآثار تسمح لهم «بالتعرف على أصغر قطعة من العظام» لتحديد رفات القتلى.

وقال الأثري آري ليفي: «قسمنا المنزل إلى عدة أقسام، وبدأنا النبش». وقُسّمت الغرف المحترقة، ويتم غربلة الرماد والتراب المأخوذ من المنازل بحثاً عن بقايا العظام والأسنان.

ويتم سؤال العائلات إن كان لأقاربهم غرسات معدنية، أو أطراف اصطناعية، أو مجوهرات يمكن أن تساعد في التعرف على الرفات، إضافة إلى الأسنان.

وتعتزم سلطة الآثار الإسرائيلية استخدام طائرات مسيّرة، وأدوات ليزر، وتقنيات أخرى لإعادة بناء صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لمشاهد من الهجوم.