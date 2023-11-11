شكرا لقرائتكم خبر عن «عبوة ناسفة» تُخرج قطاراً عن مساره في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

فتحت السلطات الروسية تحقيقاً بـ«عمل إرهابي»، بعد خروج قطار شحن عن سكته في منطقة في جنوب شرق موسكو السبت، حسبما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، مؤكدة أنّ الحادث ناتج من انفجار.

وأضافت اللجنة على «تلغرام» أن انفجار «عبوة ناسفة محلية الصنع» أدى إلى خروج 19 عربة عن مسارها صباحاً، وتعرُّض 15 منها لأضرار في منطقة ريازان. وأكدت أنها فتحت تحقيقاً بـ«عمل إرهابي»، وحيازة ونقل وتخزين متفجرات.

وأعلنت شركة السكك الحديد الروسية في وقت سابق أن أحد موظفيها أصيب بجروح طفيفة، مضيفةً أنّ القطار خرج عن مساره بسبب «تدخل أشخاص غير مصرح لهم». وأُبلغ عن عمليات تخريب عديدة طالت خطوط السكك الحديد في روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا العام الماضي. واتهمت موسكو كييف مرات عدة بالتسبّب فيها. ولكن لم تتهم السلطات الروسية أوكرانيا بعد بالوقوف وراء خروج القطار عن مساره السبت.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن المحقّقين يسعون إلى معرفة «ملابسات الحادث كافة والأشخاص المتورطين في الجريمة». وأظهرت صور نشرتها اللجنة على حسابها على تليغرام عربات عدة منقلبة.

إلى ذلك، اندلع حريق ليل الجمعة السبت في مصنع للبارود في منطقة تامبوف في وسط روسيا. وأكدت السلطات الإقليمية «إخماد النيران بسرعة»، وأنها لم تتسبّب في وقوع إصابات. وأضافت «أن العمل جارٍ لتوضيح أسباب وظروف الحريق».

ونقلت قنوات روسية عدة عن شهود عيان، سماع «أصوات انفجارات» قبل اندلاع الحريق. ووقع انفجار في هذا المصنع في يونيو/ حزيران الماضي، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص. وأكد حاكم منطقة تامبوف ماكسيم إيغوروف حينها أن الأمر لا يتعلق بهجوم.