شكرا لقرائتكم خبر تبون يقيل رئيس حكومة الجزائر ويعين دبلوماسيا بديلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمس مهام رئيس وزرائه أيمن بن عبد الرحمن، وعين مكانه مدير ديوانه نذير العرباوي.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب نقله التلفزيون الرسمي، «إن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة خلفا لأيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه».

وقاد بن عبد الرحمن الحكومة الحالية منذ صيف 2021، أما العرباوي فهو دبلوماسي مخضرم ومدير ديوان الرئيس الجزائري منذ أشهر وكان قبل هذه المهمة رئيس بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة لسنوات.