تبون يقيل رئيس حكومة الجزائر ويعين دبلوماسيا بديلا

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وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب نقله التلفزيون الرسمي، «إن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة خلفا لأيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه».
وقاد بن عبد الرحمن الحكومة الحالية منذ صيف 2021، أما العرباوي فهو دبلوماسي مخضرم ومدير ديوان الرئيس الجزائري منذ أشهر وكان قبل هذه المهمة رئيس بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة لسنوات.
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