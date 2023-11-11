مسلحون عراقيون يضربون قاعدة الرميلان الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، وشهدت الساعات الماضية هجوما عنيفا على قاعدة رميلان الأمريكية.

وأعلن فصيل عراقي يحمل اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» في بيان نشر على مواقع التواصل أمس، أنه استهدف قاعدة رميلان بواسطة طائرتين مسيرتين وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب وكالة «أنباء العالم العربي».

واستهدف مطار حرير في مدينة أربيل بكردستان العراق من جديد بطائرة مسيرة مفخخة ظهر أمس، بحسب ما قالت شبكة «رووداو» الإخبارية الكردية.

ونقلت الشبكة عن مصدر أمني قوله «إن الطائرة المسيّرة سقطت قرب قاعات المطار وانفجرت، مبينا أن القاعات التي أخليت في وقت سابق، تعرضت لأضرار مادية.

وأصدرت فصائل عراقية عدة بيانات مؤخرا تعلن فيها استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، ردا على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول الفصائل «إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أمريكي مباشر».

وتعرضت القاعدة التابعة لقوات التحالف الدولي في رميلان بريف الحسكة الشمالي، لهجمات سابقة مصدرها الأراضي العراقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان هذا الفصيل أعلن في وقت سابق استهداف قاعدة رميلان والشدادي وعين الأسد التي تضم قوات أمريكية.

يذكر أن هذه القاعدة وغيرها من القواعد التي تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا على السواء تعرضت خلال الفترة الماضية لهجمات بالدرون أو صواريخ الكاتيوشا.

وأتت تلك الهجمات في خضم المخاوف الدولية لاسيما الأمريكية المتصاعدة من توسع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي تفجر قبل أكثر من شهر، إلى حرب إقليمية، تدخل فيه إيران على الخط إما مباشرة وإن كان مستبعدا، أو عبر الفصائل الموالية لها.