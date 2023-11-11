35 طنا في ثالثة طائرات الإغاثة السعودية لغزة

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وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن المساعدات تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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