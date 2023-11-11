مسيرات ضخمة في بريطانيا دعما لغزة

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وتأتي المسيرة فيما تحتفل بريطانيا بيوم الهدنة، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى، تكريما لذكرى قدامى المحاربين، ما جعل رئيس الوزراء ريشي سوناك ينتقدها، واصفا إياها بأنها لا تنم عن الاحترام، و«المسيرة الوطنية من أجل فلسطين» هي الرابعة التي تنظم في العاصمة البريطانية منذ حرب غزة، لكن وزراء قالوا «إنه يجب إلغاؤها بسبب تزامنها مع يوم الهدنة».
وقالت الشرطة «إنها ستنشر ما يقرب من ألفين من أفراد الأمن، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي اضطرابات يسببها المشاركون في المسيرة».
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