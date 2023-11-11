الجرب الجلدي يحاصر سجون الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش المختطفون والمخفيون قسرا في سجون ميليشيات الحوثي أوضاعا مأساوية في ظل تفشي الأمراض والأوبئة، فضلا عن ظروف وأماكن احتجازهم إلى جانب تعرض عدد منهم للضرب، والتعذيب الجسدي والنفسي، والانتهاكات الجسدية.

وأكدت مصادر حقوقية وفاة المختطف الشاب عزالدين الحبجي تحت التعذيب في أحد سجون ميليشيات الحوثي بصنعاء، وقالت «إن المختطف (28 عاما) توفي بعد أن تعرض للتعذيب في سجن معسكر الأمن المركزي، ونقلت الميليشيات جثته إلى مستشفى القدس.

وأشارت إلى أن الجماعة الإرهابية تعتزم التنصل من الجريمة، بإخراجها تقريرا طبيا من المشفى الذي تسيطر عليه على أن وفاته كانت طبيعية، على الرغم من أن آثار التعذيب الوحشي ظاهرة في جسده.

وأكدت أن المختطف من أبناء مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، ظل في الاختطاف لما يقارب من سنة وشهرين، وتنقل في سجون الميليشيات في السوادية وذمار وصنعاء.

من جهتها، توعدت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري الميليشيات الحوثية بالملاحقة القانونية لجميع من تسببوا في حالات التعذيب للمختطفين حتى الموت، وقالت المنظمة في بيان لها «إن الملاحقة ستشمل كل المتسببين في قتل المختطفين سواء من المحققين أو إدارة المعتقلات أو السجانين أو المسؤولين المباشرين بالتوجيه لعمليات التعذيب وعلى رأسهم قيادة الميليشيات الحوثية ولن تسقط هذه الجرائم بالتقادم».

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة أدانت فيه عمليات التعذيب والإخفاء القسري بأشد العبارات وقيام ميليشيات الحوثي بتعذيب المختطف عزالدين الحبجي حتى الموت.

وفي السياق، أعلنت منظمة أطباء بلاحدود الدولية، عن تفشي مرض «الجرب» في أوساط نزلاء السجن المركزي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، وقالت في بيان لها، «إنها تلقت بلاغا عن حالات إصابة بالجرب في السجن المركزي بحجة، وقامت بالاستجابة السريعة بالتوجه إلى السجن ومعالجة المرضى وتنظيم عمليات التنظيف في السجن وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتقال العدوى داخل السجن».

وأضافت «إنها عالجت 250 مريضا يعانون من حالات الجرب، كما قدمت الاستشارة الطبية ووزعت حزمات من مستلزمات النظافة، لعدد 1035 شخصا.

وكانت رابطة أمهات المختطفين، جددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن 41 مختطفا ومخفيا قسرا من أبناء محافظة الحديدة، في سجون ميليشيات الحوثي والقوات المشتركة بالساحل الغربي.

من جهة أخرى، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمليات توزيع، الأثاث والتجهيزات المكتبية والحقائب المدرسية في ثلاث مدارس بمحافظة أرخبيل سقطرى، استفاد منها 1.656 طالبة، ضمن مشروع التحاق الفتيات بالتعليم، والحد من تسربهن من المدارس، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وثمن محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي التدخلات الإنسانية الفاعلة لمركز الملك سلمان للإغاثة ودعمه المتواصل للقطاع التعليمي عبر تنفيذه حزمة من المشاريع المختلفة والهادفة لتوفير فرص تعليم أفضل لأبناء سقطرى خاصة واليمن عامة.

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