غوتيريش: هناك خطأ في الأسلوب العسكري الإسرائيلي بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 ، إن "عدد الأطفال الذين يقتلون في الصراعات خلال عام بالمئات، بينما آلاف الأطفال قتلوا في وقت قصير ب غزة . من الواضح أن هناك خطأ في الأسلوب العسكري (الإسرائيلي)".

وشدد غوتيريش، على ضرورة إطلاق سراح الأشخاص الذين "تحتجزهم" حركة حماس ، بشكل "عاجل ودون قيد أو شرط".

وأشار إلى استمرار الاتصالات بهذا الشأن مع الدول المؤثرة مثل قطر.

وذكر غوتيريش، أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة له أهمية أساسية.

وأضاف "بينما كانت تدخل في السابق 500 شاحنة مساعدات يوميًا، دخلت 630 شاحنة فقط خلال 18 يومًا، ولم يتم تقديم سوى القليل جدًا من المساعدات".

ولفت غوتيريش، إلى استمرار عدم السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، مشددا في الوقت ذاته على أن "إمدادات الماء والغذاء والدواء تشوبها مشاكل كبيرة".

وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة "كارثي للغاية".

وأكد غوتيريش، على ضرورة "احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي".

وتابع قائلا "يجب التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار، ومن الضروري الالتزام بقانون الحرب".

ورداً على سؤال حول مدى إمكانية محاكمة حماس أو إسرائيل بتهم جرائم حرب، قال غوتيريش، "لا يمكننا التدخل في شؤون المحاكم".

المصدر : وكالات