شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: كلمة الرئيس في قمة الرياض تأكيد لموقف مصر الرافض لتصفية القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال شريف حمودة، نائب رئيس حزب العدل، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض تأكيد إيجابي لموقف مصر من رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة إلى سيناء، مضيفا أن مخاطبة الرئيس لمجلس الأمن بطلبات محددة هي طلبات مدعومة جميعها من قطاع واسع من الشعب المصري.

ووجه "حمودة" التحية والتضامن لصمود الشعب الفلسطيني ضد ممارسات دولة الاحتلال التي خرجت عن القانون الدولي، وباتت تشكك في منظومة العمل الجماعي للمجتمع الدولي وفاعليتها وجدواها ومعاييرها المزدوجة.

وشدد حمودة على ثقته في مؤسسات الدولة القائمة على الأمن القومي وعلى دعمه للسياسة الخارجية المصرية رغم الاختلاف على أجندة السياسة الداخلية، وأن هذه السياسة هي ضمان الاستقرار في الدولة الذي يدعم الإصلاح في الداخل نحو جمهورية جديدة تليق بنا.