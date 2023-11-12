الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي تشارك في مؤتمر القبائل المصرية

القاهرة - سامية سيد -

>> المستشار محمود فوزي:الحملة تسير على نهج من تمثله ووجهنا جميع الراغبين في التبرع للأنشطة الانتخابية فى الحملة إلى التبرع للقضية الفلسطينية

انطلق، السبت، مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين فى غزة وذلك بمشاركة أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الأحزاب والسياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم من رموز المجتمع.

وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر، وتوجه المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسى، بالشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية على دعوة الحملة، لحضور هذه الفاعلية التى تأتى فى سياق الدعم الشعبى المتواصل للموقف المصرى الراسخ من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القبائل العربية مكون أساسى من مكونات المجتمع المصرى، ولهم دور مُقدر فى مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بالاشتراك مع القوات المسلحة والشرطة المصرية وقدموا تضحيات عديدة فى سبيل ذلك، متوجهاً بالشكر لكل من ساهم فى معاونة المؤسسات الدولية والمحلية فى نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجيستى لها لتسهيل وصولها إلى معبر رفح البرى.

وأضاف أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى له مواقف مشرفة فيما يحدث فى قطاع غزة منذ اللحظات الأولى، إذ رفض تصفية القضية الفلسطينية وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والحصار المفروض ومنع الخدمات والمرافق، مشدداً على أن السبيل الوحيد لهذه الأزمة هو تنفيذ مقررات الشرعية الدولية المعتمدة على إقامة سلام عادل ودائم وشامل، وأن هذا لن يحدث إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد "فوزي" أن الحملة الرسمية سارت على نهج من تمثله فقامت بالمشاركة فى جميع الوقفات الاحتجاجية الرافضة لما يحدث فى الأراضى الفلسطينية والداعمة لموقف القيادة السياسية القوى، كام قامت بالمشاركة فى حملات التبرع بالدم واستقبلت السفير الفلسطينى فى مقرها، فضلاً عن توجيه جميع الراغبين فى التبرع للأنشطة الانتخابية فى الحملة إلى التبرع للقضية الفلسطينية عبر مؤسسات المجتمع الأهلى المصرى وخاصة مؤسسة حياة كريمة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغًا بتنمية سيناء عن طريق إطلاق العديد من المشروعات التنموية، التى تشير إلى رسائل واضحة بأن سيناء آمنة.