شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قرار يصدرها المرشح الرئاسى فريد زهران حال فوزه بالسباق الانتخابى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المرشح الرئاسي ، فريد زهران، في برنامجه الانتخابي ، أول 15 قرار سيتم اتخاذها حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي :

1-قصر ملكية أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى؛ مثل: هيئة قناة السويس، والحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وتخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتـح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشرك الملكية العامة.

2- إرجاء أي مشروعات قومية جديدة لإقرار الأولويات وإعادة الجدولة الزمنيـة لتنفيذ ما هو ضروري منها فقط، ودراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتطبيق سياسة شراكة القطاع الخاص في المشروعات القائمة.

3-خفض النفقات غير الضرورية لرئاسة الجمهورية والأجهزة الحكومية، وتطبيق وحدة الموازنة في كامل القطاعات الاقتصادية والخدمية، وإعادة ضم الهيئـات الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة.

4- إلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويـل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.

5- جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، في مبادرة إعـــــادة هيكلة الديون للدول الأفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات.

6- توجيه كافة أجهزة الدولة والمؤسّسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعـي وخدمي واجتماعي وثقافي. وإقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية؛ بهدف تشغيل العمالة، وللاكتفاء الذاتي، والتصدير، وتعميق وتوطين الصناعـة، باستراتيجية صناعية تشارك فيها كافة المؤسسات.

7-تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية وسياسية مرموق بمجموعة كفاءات سياسية وتكنوقراط قوية، ومنحها كافة الصلاحيات لوضـع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة، بدون أي تدخلات من أي جهة.

8- توجيه الحكومة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، تلتزم بالنسب الدستورية المقررة للتعليم والصحة والبحث العلمي، مع بناء ثقافة صحي للارتقاء بالمواطن.

9-إصدار عفو شامل عن كافة المحبوسين في قضايا الرأي، وتعديل قوانيـن الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية، وإطلاق مبـ ادرة سياسية لعودة المعارضين السلميين من الخارج.

10-تفعيل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية، ووضع خطة عاجلة للانتهاء من رقمنة كل الخدمات، والعمل على إزالة كل العقبـات؛ لإتمام هذا الهدف، مع إقرار مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات.

11-الدعوة لقمة عربية لإقرار حلول عادلة لقضية الشعب الفلسطيني، ودعـم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وبناء تكامل إقليمي من خلال تفعيل كافة الأطر العربية والإقليمية والدولية.

12-الدعوة لقمة أفريقية لحل أزمة سد النهضة، والحفاظ على حقوق وحضـة مصر من مياه النيل، والتأكيد على ضرورة مشاركة مصر والسودان فــــــي إدارة وتشغيل السد، مع وضع تعزيز أطر التعاون والتكامل الاقتصادي بين الـ الأفريقية؛مما يدعم عودة مكانة مصر في أفريقيا بالشكل اللائق.

13-إقرار قانون عادل للتصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، مع الوقـ الفوري لكل عمليات هدم المباني التاريخية والأثرية، وتشكيل لجنة متخصصـة لدراسة ترميمها وتعظيم الاستفادة منها، ومنع التفريط في التراث الوطنـي والاستفادة منه في تعظيم وتنويع السياحة.

14-إنشاء مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز، وتتبع مجلس النواب؛ طبقا للاستحقاق الدستوري، وتتمتع بالاستقلال والشفافية والفاعلية، وإلـزام كافة جهات الدولة بمساعدة المفوضية، وإنشاء نيابة ومحكمة متخصصة لسرعـة الفصل في قضايا التمييز.

15- التنحي عن رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والدعوة لاستفتـاء التعديلات الدستورية 2019؛دعمًا لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات.