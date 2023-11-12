رئيسي خلال لقائه مع السيسي: لا عوائق أمام توسيع دائرة العلاقات مع مصر

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في أول لقاء بينهما على القمة الإسلامية العربية في الرياض، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في غزة، حيث أكد الرئيس الإيراني أنّه "ليس لدينا أي عائق أمام توسيع العلاقات مع مصر الصديقة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وشدد على أن "أميركا والكيان الصهيوني يمنعان فتح معبر رفح، لكن لا بد من التغلب على هذه العقبة".

من ناحيته، أكد عبد الفتاح السيسي، أن "إرادة مصر السياسية الأكيدة هي إقامة علاقات حقيقية مع إيران ولهذا السبب، كلفنا الوزراء المعنيين بمتابعة هذا الأمر".

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.. فضلا عن التطرق بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأنّ رئيس أجرى مباحثات مع السيسي على هامش القمة.