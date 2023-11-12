قيادة القوات الأميركية في أوروبا: سقوط طائرة عسكرية أميركية شرقي المتوسط

أعلنت قيادة القوات الأميركية في أوروبا، عن سقوط سقوط طائرة عسكرية أميركية شرقي المتوسط يوم الجمعة. ولفتت إلى أنه "لا مؤشرات على أن سقوط الطائرة العسكرية الأميركية ناجم عن عمل عدائي".

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