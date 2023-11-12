أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية عن قصف حشد للآليات الإسرائيلية المتوغلة غرب "إيريز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل. من جانبها، أعلنت "سرايا القدس" عن استهداف طائرة إسرائيلية من نوع "هيرون تي بي" وإصابتها بشكل مباشر.

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" قصفت حشدًا للآليات المتوغلة قرب "إيريز" و"سرايا القدس" أعلنت استداف طائرة إسرائيلية من دون طيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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