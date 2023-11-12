أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وفاة طفلين في حضانة مجمع الشفاء الطبي بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة.
بدوره، أكّد مدير مجمع الشفاء الطبي، في تصريح لقناة "الجزيرة، أنّ "المستشفى محاصر تمامًا والقصف مستمر في محيطه"، من قبل الجيش الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلين في حضانة مجمع الشفاء في غزة إثر توقف المولد الكهربائي والقصف الإسرائيلي مستمر في محيط المجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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