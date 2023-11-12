وفاة طفلين في حضانة مجمع الشفاء في غزة إثر توقف المولد الكهربائي والقصف الإسرائيلي مستمر في محيط المجمع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وفاة طفلين في حضانة مجمع الشفاء الطبي بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة.

بدوره، أكّد مدير مجمع الشفاء الطبي، في تصريح لقناة "الجزيرة، أنّ "المستشفى محاصر تمامًا والقصف مستمر في محيطه"، من قبل الجيش الإسرائيلي.