تظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل وبرشلونة

شهدت شوارع برشلونة فى إقليم كتالونيا في إسبانيا احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تظاهر الآلاف مطالبين بوقف إطلاق النار بعد سقوط أكثر من 11100 فلسطيني جلّهم من الأطفال والنساء جراء القصف الإسرائيلى على أهداف مدنية.

هذا، وتظاهر أكثر من 20 ألف شخص في بروكسل في بلجيكا لإظهار الدعم للفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي كثيف.

وهتف العديد من المتظاهرين "فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" خلال مشاركتهم في التظاهرة السلمية التي خرجت في "يوم الهدنة" الذي تحتفل فيه بلجيكا ودول أخرى بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وهتف البعض "عار عليك أيها الاتحاد الأوروبي" بسبب الانحياز بشكل واضح إلى اسرائيل على حساب حياة الفلسطينيين وحقوقهم.

وقامت شرطة بروكسل التي قدرت عدد المشاركين ب21 ألف شخص بمرافقة التظاهرة وأغلقت حركة المرور على طرق عدة خلال مرورها.