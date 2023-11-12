غدا.. استئناف عمل معبر رفح لعبور أصحاب الجوازات الأجنبية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، عن استئناف عمل معبر رفح البري غدًا الأحد، لعبور من ورد اسمه في كشوفات أصحاب الجوازات الأجنبية، والتي تم إعلانها منذ تاريخ 1 نوفمبر 2023.

ووفقا لما نقله موقع "القاهرة 24"، أكدت الهيئة في بيان لها مساء السبت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال حال سفرهم مع أحد الوالدين.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن تم وصول 30 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مضيفة أن 16 مصابًا وصلوا من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج.