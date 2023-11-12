نتنياهو يعلن: إسرائيل لن توقف إطلاق النار على غزة.. ويوجه رسالة إلى الزعماء العرب

الشارقة - اميمة ياسر -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تتوقف حتى إنجاز مهمتها في غزة، لافتا إلى أن الحرب تتقدم وهدفها الانتصار ولا بديل عن ذلك.

وفي كلمة ألقاها مساء السبت، أعلن نتنياهو: " لن يكون هناك وقف إطلاق للنار دون إعادة المخطوفين، مفاوضات الإفراج عنهم تتم مع رئيس الموساد.. مقاتلو حماس يفقدون السيطرة في قطاع غزة ولا مكان يختبئون فيه".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حماس هي جزء لا يتجزأ من محور الإرهاب الذي تقوده إيران، وستكون حماس منزوعة السلاح ولن يكون هناك تهديد لإسرائيل من غزة.. سنواصل العمل للسيطرة على القطاع لضمان عدم وجود تهديد من منه".

وأكد أن "الهدف المركزي هو القضاء على حماس ومعظم الشعب الأمريكي يدعمنا"، مشيرا إلى أنه "على اتصال دائم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأقدر الدعم العسكري والسياسي والأخلاقي للشعب الأمريكي".

وأشار نتنياهو إلى أن "أي ضغط دولي لن يغير من إيماننا بحقنا وواجبنا للدفاع عن أنفسنا، وإذا أردتم السلام والأمن وضمان مستقبل دولة إسرائيل فيجب أن نقضي على حماس".

وعن الأحداث التي تجري على الحدود مع لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مستعدون للجبهة الشمالية وحذرت حزب الله من الانخراط في هذه الحرب".

كما وجه رسالة إلى الزعماء العرب الذي حضروا القمة العربية الإسلامية في الرياض اليوم، وقال: "على الزعماء العرب الوقوف ضد حماس".

وطالب نتنياهو زعماء العالم بدعم إسرائيل قائلا: "على زعماء العالم مواصلة إظهار دعمهم لإسرائيل وعدم الخضوع لأي ضغوط".