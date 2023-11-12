المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض من مصر رفضًا قاطعًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الأزمة الفلسطينية معقدة وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود، والتحدث بصوت واحد ومن خلال مواقف عملية، لإيصال رسائل للقوى الدولية الفاعلة وجميع من لديه القدرة على إيجاد حلول للتهدئة في فلسطين وصولًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال "فهمي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت، إن مصر تستند في موقفها تجاه التعامل مع الأزمة الفلسطينية إلى رصيد كبير من الدبلوماسية على المستوى العالمي، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة الرياض كانت محددة ودقيقة للدفع نحو التهدئة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وأكد المتحدث أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض من مصر رفضًا قاطعًا، والرئيس أكد هذا خلال القمة العربية العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن مصر والعرب قدموا مبادرات شجاعة للسلام.

وشدد المتحدث على أن مصر لديها شعور عميق بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، وتنسق عملية دولية كبرى لاستقبال المساعدات من دول العالم لإيصالها للقطاع، مشيرًا إلى أن مصر قدمت الجانب الأكبر من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.