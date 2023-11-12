شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب منتقداً إسرائيل: ما يحدث في غزة لا يصدق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة تلفزيون «أونيفيزيون»، إن «ما يحدث في غزة أمر فظيع بكل بساطة»، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، معرباً عن تضامنه مع الفلسطينيين في القطاع. وبحسب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، «لم تعد هناك كراهية في العالم أكثر من تلك الموجودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف ترامب «في بعض الأحيان عليك أن تترك الأمور تتكشف وترى كيف ستنتهي». ويبدو أن الحرب الدائرة في غزة سيكون لها تأثير مباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها في نوفمبر العام المقبل، حيث أظهرت استطلاعات حديثة للرأي تأثر شعبية الرئيس الراهن جو بايدن بشكل سلبي لعدة أسباب كان من بينها الدعم المُطلق الذي قدمته إدارته لإسرائيل في حربها على غزة. وتقول أوساط ديمقراطية إن هناك حالة من عدم الرضا نتيجة الدعم المطلق العلني لإسرائيل، فيما تزداد القناعة بأن ذلك الدعم شجع إسرائيل على ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني. (وكالات)