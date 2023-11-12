شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب باحتواء الأزمة الإنسانية في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - رويترز

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها تل أبيب السبت، المجتمع الدولي بالتركيز على الحد من تداعيات العمليات العسكرية الدائرة في غزة على السكان المدنيين.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي، بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين: «يجب أن تتعاون الدول التي ترغب في المساعدة على ضمان احتواء المعاناة الإنسانية بغض النظر عن الطرف الذي تدين له بالولاء، حتى لو اضطرت إلى مواجهة معارضة».

وأضافت: «هذا ما اقترحته في الخليج والضفة الغربية واليوم في إسرائيل وهذا ما سأنقله أيضاً إلى بروكسل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي».

وشملت جولة بيربوك دولاً عدة في المنطقة. كما التقت مسؤولين فلسطينيين في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتساءلت بيربوك عن سبل دفاع إسرائيل عن نفسها في حالة التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يزال غير واضح. لكنها شددت على ضرورة التوصل إلى هدنات إنسانية من أجل إيصال المساعدات إلى غزة وحماية الأرواح.

وطالبت السعودية ودول إسلامية أخرى السبت بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، ورفضت تبرير إسرائيل تصرفاتها في حق الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس.

وقتل القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من شهر أكثر من 11 ألفاً من الفلسطينيين نصفهم أطفال، بحسب مسؤولين عن الصحة في غزة.