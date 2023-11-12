شكرا لقرائتكم خبر عن «حماس»: دمرنا 160 آلية إسرائيلية خلال المعارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - رويترز

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، السبت، أنها دمرت أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي، منها 25 آلية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام: «وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميراً كلياً أو جزئياً، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة». وأضاف: «المواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة».

وتخوض الفصائل الفلسطينية المسلحة معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في أنحاء غزة، خاصة حول مجمع الشفاء الطبي ومخيم الشاطئ؛ حيث تسجل اشتباكات منذ يومين فيما يتواصل نزوح آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه.