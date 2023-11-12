شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء آلاف السكان شمالي فرنسا جراء الفيضانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى تساقط الأمطار الغزيرة في مناطق شمالي فرنسا إلى إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم، بعد أن تسببت في حدوث فيضانات عارمة في البلاد. فيما لا تزال مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة تغمر مناطق عدة في العاصمة الصومالية مقديشو، والتي شردت مئات الآلاف من السكان، ووصفتها الأمم المتحدة، بأنها حدث لا يقع إلا مرة في القرن. بينما أفادت هيئة الأرصاد اليونانية بأن الأمطار هطلت بغزارة على أجزاء كثيرة من البلاد، فيما سجلت أركاديا وإيليا وأخايا، في جزيرة بيلوبونيز أعلى مستوى من سقوط الأمطار. وقال كوستاس لاجوفاردوس، مدير الأبحاث في مرصد أثينا الوطني، لموقع كاثيميريني: «تم تسجيل رياح عاتية أيضاً في مناطق بيلوبونيز مثل بيلوس وكالاماتا».

وسقطت أمطار غزيرة على أتيكا، مصحوبة ببرق شديد. ولا يتوقع سقوط مزيد من الأمطار على أتيكا حتى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد. ونتيجة للطقس السيئ الذي تشهده البلديات شمالي فرنسا، أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى، وتم إغلاق المدارس في المنطقة واضطر عمال الإغاثة أيضاً إلى نقل الماشية، فيما قالت هيئة الأرصاد الفرنسية، إن الأمطار المستمرة تسببت أيضاً في فيضان أنهار صغيرة شمالي فرنسا على ضفافها.

وفي وقت سابق، قال وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو، إن كمية الأمطار التي هطلت في المنطقة في الأيام ال 30 الماضية تعادل كمية الأمطار التي هطلت خلال فترة 6 أشهر العادية. (وكالات)