شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات في عواصم عالمية ومئات الآلاف يهتفون تأييداً لفلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت عواصم عالمية، أمس السبت، تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، تأييداً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونزلت حشود كبيرة إلى شوارع العاصمة البريطانية في تظاهرة جديدة داعمة للفلسطينيين، ومطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة، فيما انتشرت الشرطة، لمنع وقوع صدامات مع تظاهرة مضادة. وانطلقت التظاهرة التي ينظمها «ائتلاف أوقفوا الحرب» تحت شعار «المسيرة الوطنية من أجل فلسطين»، بعد التوقف دقيقتي صمت تكريماً لقتلى الحروب البريطانيين في يوم «ذكرى الهدنة» أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن الساعة 11:00 ت غ. ورفع المتظاهرون أعلاماً فلسطينية ولافتات تطالب ب«وقف قصف غزة» ومع انطلاق المسيرة، هتف المتظاهرون «الحرية لفلسطين» و«وقف إطلاق النار الآن»، فيما اعتقلت شرطة مدينة لندن ما مجموعه 100 شخص في مسيرات سابقة مؤيدة للفلسطينيين، بتهم بينها تأييد حركة «حماس».

غير أن مسيرة، أمس السبت، أثارت قلقاً لتزامنها مع «يوم الهدنة» الذي يحيي انتهاء الحرب العالمية الأولى في 1918، وعلى وقع انتقادات وجهت للشرطة، لعدم حظرها التظاهرة.

ووقعت صدامات محدودة قرب النصب، عندما حاول متظاهرون من مسيرة مضادة كان العديد منهم يرتدون اللون الأسود ووجوههم ملثمة، وآخرون يلوحون بالعلم البريطاني، اختراق طوق الشرطة. ورُشق عناصر الشرطة بمقذوفات في الحي الصيني (تشاينا تاون)، بحسب ما أعلنت شرطة مدينة لندن على منصة «إكس». أُعلنت تعبئة أكثر من 2000 شرطي بينهم عناصر من قوات أخرى في أنحاء بريطانيا للمحافظة على السلام. وسيُنشر 1375 عنصراً، الأحد، بموازاة مراسم وطنية في ذكرى «يوم الهدنة»، تقام عند نصب القبر الفارغ، ويترأسها الملك تشارلز الثالث بحضور شخصيات من العائلة الملكية ومسؤولين سياسيين.

وفي باريس تظاهر الآلاف من أجل السلام وللمطالبة بوقف إطلاق النار فوراً في غزة. ورفع المتظاهرون لافتة رئيسية تدعو إلى «رفع الحصار» عن قطاع غزة، و«وقف القصف» الإسرائيلي عليها، وأخرى كتب عليها «عاش نضال الشعب الفلسطيني» و«دعم فلسطين ليس جريمة»، مرددين هتافات مؤيدة للفلسطينيين، ومناهضة لإسرائيل.

إلى ذلك، تجمع آلاف الأشخاص وسط العاصمة البلجيكية، بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين. كما رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات «أوقفوا حصار غزة»، مطلقين شعارات «الحرية لفلسطين»، حسب ما أظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي. وكان منظمو التظاهرة قد وجهوا دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحضور التظاهرة الكبيرة وسط العاصمة البلجيكية؛ للتعبير عن رفض ممارسات الاحتلال بحق سكان قطاع غزة وتضامنهم مع مأساة الشعب الفلسطيني.

وشهدت العاصمة الأيرلندية، دبلن، أمس السبت، تظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونصرة للشعب الفلسطيني. وشارك في التظاهرة، أبناء الجالية الفلسطينية، والجاليات العربية والإسلامية، ولجنة التضامن الأيرلندية مع شعب فلسطين، ونقابات عمالية وممثلون عن الأحزاب اليسارية وآلاف المتضامنين مع القضية الفلسطينية. وطالب المشاركون، بوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين ضرورة حماية أهالي القطاع، وفتح الممرات الإنسانية للغذاء والماء والدواء، بشكل فوري وسريع. كما طالبوا بالضغط على أعضاء البرلمانات الغربية في سبيل جلب العدالة والحرية والأمن لشعب فلسطين.

واحتشد الآلاف في أحد الطرق الرئيسية في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين، ولإدانة القصف الإسرائيلي على غزة.

وتتواصل تظاهرات التضامن مع فلسطين في العديد من المدن الإسبانية، ومنها بامبلونا، شمال إسبانيا. كما لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية أثناء احتجاجهم خلال تظاهرة ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة. كما تستعد ولايات تركية للخروج في تظاهرات متزامنة، اليوم الأحد، للتضامن مع قطاع غزة ضد الهجمات الإسرائيلية. والتظاهرات التي ستنطلق في العديد من الولايات تحت شعار «يداً بيد مع قطاع غزة». (وكالات)