السيسي: التخاذل عن وقف الحرب ينذر بتوسع المواجهات في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد)

حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من عدم وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أن «التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة».

وقال السيسي في كلمة بالقمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض: «القمة العربية الإسلامية غير العادية تأتي في ظروف استثنائية يمر فيها الوقت ثقيلاً على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي».

وأضاف: «مصر حذرت مراراً وتكراراً، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة».

وتابع: «مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها».

وقال الرئيس المصري، إنه «كما يمر الوقت ثقيلاً على فلسطين وأهلها، يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلماً وحزيناً يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي تسقط سقوطاً مدوياً في هذا الامتحان الكاشف».