الصحة بغزة: قصف الاحتلال يمنعنا من الخروج لدفن 100 شهيد موجودين في مجمع الشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة: فقدنا 5 مصابين في مجمع الشفاء الطبي نتيجة عجز طواقمنا على معاجلتهم إثر انقطاع الكهرباء.

وتابع المتحدث باسم الصحة في غزة للجزيرة مباشر: قصف الاحتلال المستمر لمستشفى الشفاء يمنعنا من الخروج لدفن 100 شهيد موجودين في المجمع.

وأكد أن نحو 8 آلاف فلسطيني بمجمع الشفاء حياتهم في خطر لعدم توافر أي من مقومات الحياة الأساسية.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى مهدي للولادة، بقصف عنيف غرب غزة.

وتابعت وسائل الإعلام الفلسطينية، سقوط عدد من الإصابات في صفوف النازحين بداخله.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة بالتزامن مع قصف وغارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل إثر التحذير من تسلل مسيرات في منطقة غلاف غزة.

وفيما سبق أفادت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء والسرايا والمجلس التشريعي.