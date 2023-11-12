شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة والطيران بـ"النواب" تناقش آخر مستجدات تطوير المطارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقدل لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا على، اجتماعا اليوم الأحد، من أجل الوقوف على مستجدات منظومة التطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية وجودة الخدمات المقدمة، بالمطارات الحالية، وما انتهت إليه أعمال التطوير في المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية لتحقيق التوازن والتكامل في توزيع الحركة الجوية.

وحددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:"بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة وهي:

1-السياحة.

2-الطيران المدنى والنقل الجوى.

3-التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.

4- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى السياحة والطيران المدنى والنقل الجوى.