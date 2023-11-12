سلطات الأردن اعلنت عن إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني في غزة

افادت وكالة الأنباء الأردنية، إن طائرة تابعة للجيش الأردني قامت "بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه".
وأوضحت أن عملية الإنزال "جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة”.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع.
وكان الملك الأردني أعلن في فجر الاثنين الماضي عن "تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًّا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".
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