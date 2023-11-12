الجيش الاسرائيلي اعلن قصف مواقع في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت مواقع "بنى تحتية" في سوريا بعد عملية إطلاق صاروخية باتجاه الجولان.
وكشف الجيش الاسرائيلي في بيان انه"قبل قليل وردا على الهجوم باتجاه هضبة الجولان قصفت طائرات حربية بنى تحتية في سوريا".
وكان الجيش الإسرائيلي ذكر السبت أن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.
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