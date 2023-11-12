"بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق محدود لتبادل الأسرى

كشفت صحيفة "بوليتيكو"، أن المسؤولين الإسرائيليين متفائلون بحذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق تبادل لأسرى مع حركة "حماس"، مرجحين أن أي اتفاق سيكون مؤقتا ومحدودا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، أن من المرجح أن تشمل الصفقة بضع عشرات فقط من الأطفال والمسنين الإسرائيليين الأسرى، من بينهم بعض مزدوجي الجنسية، بما في ذلك أمريكيون.

واعترف المسؤولان بأن إضفاء الطابع الرسمي على الهدنة الإنسانية في شمال غزة ساعد على تقدم المحادثات عبر الوسطاء القطريين والمصريين، في إشارة إلى موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الأسبوع على وقف القصف يوميا لمدة أربع ساعات في شمال غزة.

وبحسب "بوليتيكو"، حذر المسؤولان من أنه لا يزال هناك العديد من القضايا العالقة التي يمكن أن تعرقل الاتفاق بسهولة، بما في ذلك حجب "حماس" القائمة الكاملة بأسماء المحتجزين في قطاع غزة. وقال المسؤولون الإسرائيليون إن القيادة العسكرية لحماس تطالب أيضا بوقف إطلاق النار أو هدنة إنسانية أطول لمدة تصل إلى أسبوع.