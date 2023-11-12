الأب مبارك: كل قوة لا تقودها الحكمة والفطنة والمعاملة الحسنة يكون صاحبها أولى ضحاياها

"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​كميل مبارك​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إسمَعْ يا بُنَيَّ

كلُّ قوّةٍ لا تقودها الحكمةُ والفطنةُ والمعاملةُ الحسنةُ، ولا تزيّنُ صورتَها العدالةُ، يكونُ صاحبُها أولى ضحاياها. واعلَمْ أنّ الغضبَ والانفعالَ بعيدًا عن ضبطِ النفس، هما وجهان آخران للجنون.