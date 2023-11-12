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الأب مبارك: كل قوة لا تقودها الحكمة والفطنة والمعاملة الحسنة يكون صاحبها أولى ضحاياها

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"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​كميل مبارك​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إسمَعْ يا بُنَيَّ

كلُّ قوّةٍ لا تقودها الحكمةُ والفطنةُ والمعاملةُ الحسنةُ، ولا تزيّنُ صورتَها العدالةُ، يكونُ صاحبُها أولى ضحاياها. واعلَمْ أنّ الغضبَ والانفعالَ بعيدًا عن ضبطِ النفس، هما وجهان آخران للجنون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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