شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية تضاعف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الائتلافية على مضاعفة المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا العام المقبل إلى 8 مليارات يورو بما يعادل 8.54 مليار دولار.

وإذا وافق البرلمان الألماني، حيث تتمتع أحزاب حكومة شولتس بالأغلبية، فإن هذه الزيادة سترفع الإنفاق الدفاعي الألماني إلى ما يتجاوز هدف اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تعهد به جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي.

المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا

وقالت بلومبرج إن المشرعين من الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر اتفقوا على زيادة المفاوضات حول الميزانية الاتحادية المقترحة لعام 2024 هذا الأسبوع.

وتعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي خطة التكتل لإنفاق ما يصل إلى 20 مليار يورو (21.4 مليار دولار) على المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

الدعم العسكري لأوكرانيا

من جهة أخرى كان مسؤول أمريكي، قال إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار أثناء وجوده في هيروشيما باليابان حيث يحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2023.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الحزمة ستشمل مدفعية وذخيرة وراجمات هيمارس لإطلاق الصواريخ.