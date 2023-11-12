الجامعة العربية: الحل الشامل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو «جريمة حرب»، ولا حديث لمستقبل غزة بالانفصال عن الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبين أبوالغيط، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، أن هناك ثلاث نقاط رآها عملية من وجهة نظره يجب التأكيد عليها وهي «الوقف الكامل لإطلاق النار»، مبيناً أنه «أولوية ينبغي أن يعمل كل من له قدرة على السعي على تحقيقها، أولوية تجب كل اعتبار آخر ومن يعمل على عدم توسيع رقعة الحرب يجب أن يعي أن استمرار الحرب في غزة من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية». وأوضح أن «التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة أو القدس الشرقية هو جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وهو مرفوض من الفلسطينيين والعرب والعالم».

أما الثالث، فهو «لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة فهذه عناصر إقليم الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعلى كل حال فإن كل الحديث عن التعامل الأمني مع قطاع غزة دون حديث عن الحل السياسي للقضية ودون آلية لتطبيق هذا الحل يعد تضييعاً للمزيد من الوقت».