شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعا اليوم الأحد، من أجل استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة".

ومن المقرر أن تناقش أيضا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم حل مشكلة صندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة حتى الآن.