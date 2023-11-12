نقل موقع "أكسيوس" Axios الأميركي، عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم يسمهم أن بريت مكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن من المتوقع أن يزور إسرائيل ودولا بالمنطقة هذا الأسبوع لبحث جهود إطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.
وذكر الموقع أن مكجورك من المتوقع أن يتوقف في بروكسل في طريقه إلى الشرق الأوسط، من أجل التنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاء أوروبيين بشأن حرب غزة.
وأوضح الموقع، نقلا عن المسؤولين، أن من بين الأفكار قيد المناقشة إطلاق سراح حوالي 80 امرأة وطفلا لدى حركة حماس مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء ومراهقين فلسطينيين محتجزين في سجونها.
ونقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الصفقة التي تجري مناقشتها من الممكن أن تشمل أيضا السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة.
وذكر الموقع أن مكجورك من المتوقع أن يزور أيضا كلا من السعودية والأردن وقطر.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: الصفقة المقترحة قد تشمل تبادل أسرى والسماح بدخول الوقود إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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