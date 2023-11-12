شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5.6 درجة.. زلزال يقع قرب تيمور الغربية في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة وقع قرب تيمور الغربية في إندونيسيا اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

الزلازل في إندونيسيا

كانت أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب بحر باندا في إندونيسيا.

وأضافت أنه ليس هناك احتمال وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال.

وحينها قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال وقع على بعد 370 كيلومترًا جنوب شرقي أمبون بإندونيسيا، وعلى عمق 146 كيلومترًا، وكان المركز أورد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال 6.8 درجة.