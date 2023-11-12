شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من عمال البناء في انهيار مبنى شرق الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الأحد، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى في مدينة ونتشو في شرق البلاد.

وقال التلفزيون إن الانهيار حدث أمس السبت أثناء عملية تجديد للبناية، مضيفًا أن جميع الضحايا من عمال البناء.

حوادث انهيار المباني في الصين

وأضاف أن هطول المطر دون توقف عرقل عمل الإنقاذ، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

من جانب آخر كان قد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.4٪ لعام 2023، في حين حذر من استمرار التقلبات في الأسواق العقارية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

السوق العقاري في الصين

وأشار الصندوق إلى نمو أفضل من المتوقع في الربع الثالث بفضل تحفيزات السياسة النقدية الأخيرة من بكين.

ومع ذلك، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو العام المقبل إلى 4.6% وسط استمرار الضعف في سوق العقارات وضعف الطلب الخارجي.

وقالت جيتا جوبيناث النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي لشبكة سي إن بي سي في مقابلة حصرية:"إنه فيما يتعلق الأمر بالعقارات فإن الضغوط لا تزال قائمة".

الكثير من الضغوطات

أضافت "لا يزال هناك الكثير من الضغوطات الحاصلة في السوق ولا يزال هناك ضعف في السوق. لن ينتهي هذا بسرعة بل سيستغرق الأمر بعض الوقت للانتقال مرة أخرى إلى حجم أكثر استدامة".

يأتي ذلك فيما قال معهد أموندي أن النمو في الصين سيكون أقل ولكنه أكثر استقرارا إذا خفضت البلاد الاعتماد على قطاع العقارات.