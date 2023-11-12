شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تكتفى بتنظيم 4 مؤتمرات فقط للدعاية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، انتهاج مسار غير تقليدي في الدعاية الانتخابية لدعم مرشحها، في خوض السباق الانتخابي من خلال عدد من المحاور، وذلك في إطار الجدول الزمني المعد والمعلن عنه منذ بداية ماراثون الانتخابات الرئاسية، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات حيث بدأت أمس الدعاية الانتخابية وإطلاق الحملات الانتخابية بشكلٍ رسمي.

ويتمثل المحور الثاني لخطة الحملة في عقد أربعةُ مؤتمرات صحفيه موسعة، بمقر الأمانة المركزية للحزب، تخاطب فيه القطاعات الجغرافيه الأربعة بالجمهورية، لعرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطن في محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة، وطرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات، على أن يحضر هذه المؤتمرات وسائل الإعلام المختلفة وبعض الرموز والقيادات الشعبية بالمحافظات.

وأكدت أنه وفقاً للإمكانات المادية المُتاحة لحزب الشعب الجمهوري ومُرشحه الرئاسي وترشيدًا للنفقات حتى لا نُثقل على كوادر الحزب ومؤيدي مُرشحنا، ويتقدم على ذلك الموقف الحالي والظروف الإنسانية شديدة التعقيد، التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة قررت الحملة الانتخابية إنتهاج مساراً غير تقليدي في الدعاية الإنتخابية في دعم مرشحها لخوض السباق الانتخابي من خلال عدد من المحاور.

وكانت قد انطلقت الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.