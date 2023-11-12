شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المرشح الرئاسى فريد زهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واحدا من بين المرشحين الذين يخوضون سباق الانتخابات الرئاسية، ونرصد في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن المرشح الرئاسي ونشاطه السياسي والاجتماعي.

• محمد فريد سعد زهران

• مواليد عام 1957 تدرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ومتزوج من أستاذة بجامعة القاهرة.

• سياسي مصري له تاريخ نضالى طويل، ويعد أحد مجددى الفكر والخطاب والسياسي

• رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأح وكلاء مؤسسيه.

• قام بدور سياسي بارز خلال ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وكان عضوا مؤسسا بجبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت في 2012.

• أحد مؤسسي تيار الديمقراطية الاجتماعية في مصر وله العديد من المؤلفات السياسية والاجتماعية.

• شارك في السبعينيات في الحركة الطلابية وانتفاضة الخبز والعديد من المواقف الوطنية.

• دعا لمبادرة تجديد الخطاب الوطني لضم الأطياف الأربعة الممثلة للقوى الوطنية.

• أسس وترأس مجلس إدارة دار للنشر والترجمة والمعلومات، والتي أصدرت مئات من الكتب وحصلت على العديد من الجوائز العالمية.

• من مؤسسي جريدة البديل، كما تولي رئاسة تحرير العديد من الدوريات والمجلات، وله العديد من المساهمات الفكرية.

ساهم وشارك في تأسيس

• اللجنة الشعبية المصرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية 2001.

• اللجنة الشعبية لمكافحة الإرهاب 1992.

• الحركة المصرية من أجل التغيير. التي قادرت حملة لا للتوريث.

• الرواق الاشتراكي لبناء كيان سياسي اشتراكي ديمقراطي.

• المركز المصري الديمقراطي الاجتماعي.

• المنتدى الاجتماعي المصرى.

• المنتدى المدنى الأورو متوسطي.

• الحركة المدنية الديمقراطية