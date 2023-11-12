نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر طبي تأكيده وفاة عدد من مرضى السرطان في قطاع غزة نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم.

وفي وقت سابق، اعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن آلافًا من المرضى في قطاع غزة يواجهون الموت ببطء في غياب حد أدنى من الرعاية الطبية مع مواصلة إسرائيل حربها على القطاع للشهر الثاني على التوالي.

وحذر الأورومتوسطي من خطر تسجيل وفيات بين المئات من مرضى السرطان والأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، فيما يعد نتيجة غير مباشرة لهجمات إسرائيل واستهدافها المستشفيات وقطع الإمدادات الإنسانية.