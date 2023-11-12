تحطم طائرة عسكرية أميركية شرقي البحر الأبيض المتوسط

اعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، أن "طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط، خلال تنفيذها رحلة تدريبية".

وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "مساء يوم 10 تشرين الثاني، تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أميركية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".

ورصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأميركية "دوايت أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط.

ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.