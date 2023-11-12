اعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، أن "طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط، خلال تنفيذها رحلة تدريبية".
وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "مساء يوم 10 تشرين الثاني، تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أميركية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".
ورصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأميركية "دوايت أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط.
ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة عسكرية أميركية شرقي البحر الأبيض المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.