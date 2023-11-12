البنتاغون: وزير الدفاع الاميركي بحث مع نظيره الأوكراني في سير القتال في أوكرانيا

أعلن البنتاغون أن "وزير الدفاع لويد أوستن بحث عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف لقاء مجموعة الاتصال، وسير القتال في أوكرانيا". واوضح المتحدث باسم البتناغون باتركي رايدر، ان "أوستن تحدث عبر الهاتف مع وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف وبحثا آخر التطورات في ساحة المعركة". وأضاف أن الوزيرين بحثا عقد لقاء جديد لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

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