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مصدر: المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار مباشرة أصبحت 10

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إنه "في ضوء الاجتماعات الاخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي أصبح عدد المصارف التي بالإمكان تعزيز رصيدها بالدولار الأمريكي وبصورة مباشرة، هي عشرة مصارف، خمسة من خلال مصرف سيتي بنك Citi bank وخمسة مصارف أخرى غير الأولى من خلال بنك جي بي مورغان JP Morgan".

وأضاف المصدر ان "عدد المصارف التي سيتم تعزيز ارصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح ١٣ ثلاث عشر مصرفا"، مبينا ان "تلك التي تعززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري فهي اثنين، وسيتم اضافة مصارف اخرى خلال الاسبوعين القادمين".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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