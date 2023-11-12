انت الان تتابع خبر فيديو يوثق انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين بأحد سجون "إسرائيل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الحسابات الإسرائيلية لم تكتفِ بنشر مقاطع الفيديو، على نطاق واسع، بل كتبت فوق هذه الفيديوهات واصفة الأسرى الفلسطينيين بـ"الحيوانات الناطقة"، وهم مكبلون ومعصوبة أعينهم، مؤكدة أن الأسرى يظلون على هذا الحال طيلة اليوم دون ماء ولا طعام إلا مرة واحدة لاستخلاص المعلومات منهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل، الجمعة، اعتقال 930 ناشطاً من حركة "حماس" بالضفة الغربية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول: "منذ نشوب الحرب الراهنة تم اعتقال ما يزيد عن 1540 مطلوباً في أنحاء الضفة، حيث ينتمي ما يزيد عن 930 منهم إلى منظمة حماس". وأشار إلى أنه اعتقل الليلة الماضية 41 فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية بينهم 14 ينتمون لحركة "حماس".

ولم يصدر على الفور تعقيب من حركة حماس حول ما أورده بيان الجيش الإسرائيلي.

دعوات بوقف الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين



من جهة أخرى دعت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، الأربعاء، إلى وقف "الجرائم الإسرائيلية" بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد حصولها على فيديو يوثق مشاهد "صادمة" لما يتعرض له الأسرى بسجون إسرائيل.

جاء ذلك في بيان مشترك لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى بينها: هيئة شؤون الأسرى (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي). وأفادت المؤسسات "تلقينا مشاهد صادمة عبر الفيديو، تضمنت جنوداً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يقومون بتعذيب مجموعة من المواطنين المدنيين العزل، في ظروف تمس بالكرامة الإنسانية، بعد تجريدهم من ملابسهم".

ودعت "أحرار العالم الذين ما زالوا يؤمنون أن من حق الفلسطيني ممارسة النضال، في سبيل حريته وحرية أرضه، أن يمارسوا دورهم في وقف هذه الجرائم".

وأضافت أن "هذا الفيديو هو جزء من مجموعة مقاطع مصورة أخرى، يقوم جنود الاحتلال بتصويرها لمواطنين فلسطينيين بعد اعتقالهم في ظروف مُهينة، والتعمد بوضع علم الاحتلال على المعتقلين وهم معصوبو الأعين، ومقيدون".

وأوضحت أنها حصلت على "معطيات وشهادات من معتقلين، أُفرج عنهم لاحقاً بعد فترة وجيزة من اعتقالهم خلال الفترة الماضية، وكذلك شهادات من عائلاتهم، تعكس تفاصيل مروعة لجرائم ممنهجة ومكثفة، وهي في تصاعد مستمر".

وأشارت إلى أن تلك التفاصيل وصلت "حد التهديدات المباشرة بإطلاق النار، إضافة إلى استخدام جنود الاحتلال للضرب المبرح والتحقيق الميداني، والتهديد بالقتل والاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية".

ومن جملة تلك الأساليب، وفق البيان "تخريب وتكسير في المنازل، والاعتداء على عائلات المعتقلين قبل اعتقالهم، واستخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال، واستخدام عائلات المعتقلين كرهائن".

جرائم مدعومة بالغرب ضد الأسرى الفلسطينيين