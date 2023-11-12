انت الان تتابع خبر وزير النفط: الحكومة حريصة على استئناف الانتاج والتصدير من كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزير النفط، في يان ورد لـ الخليج 365، ان "عبد الغني وصل الى اقليم كردستان، وكان في استقباله وزير الثروات الطبيعية في الاقليم كمال محمد صالح وعدد من المسؤولين ".

وبحسب البيان، أكد وزير النفط، أن "الزيارة تأتي استكمالاً للمباحثات التي جرت في بغداد لبحث استئناف عمليات الانتاج وتصدير النفط من حقول الاقليم لأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالايرادات المالية".



واشار عبد الغني الى "حرص الحكومة بإيجاد الاليات المناسبة لاستئناف الانتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم"، مؤكداً انه "سيلتقي عدد من المسؤولين في الإقليم".

وأشار البيان الى، ان "وزير النفط يرافق وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع وعدد من المسؤولين في الشركات ودوائر مركز الوزارة".